Власти Ростовской области сообщили о предотвращении атаки БПЛА в Каменске

По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента не выявлено. Информация о последствиях произошедшего уточняется.

Атака на Ростовскую область в ночь на 12 мая является очередным случаем подтверждения активности и уровня угроз со стороны Киева, который продолжает использовать свои террористические методы для запугивания мирных граждан России.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь Дня Победы и попытались несколько раз прорваться через российскую государственную границу.