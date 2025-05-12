Власти Ростовской области сообщили о предотвращении атаки БПЛА в Каменске
Слюсарь: средства РЭБ отразили атаку БПЛА в Каменске
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Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать Ростовскую область беспилотниками. В Каменск-Шахтинском системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили атаку украинских дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента не выявлено. Информация о последствиях произошедшего уточняется.
Атака на Ростовскую область в ночь на 12 мая является очередным случаем подтверждения активности и уровня угроз со стороны Киева, который продолжает использовать свои террористические методы для запугивания мирных граждан России.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь Дня Победы и попытались несколько раз прорваться через российскую государственную границу.