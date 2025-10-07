Два энергетика погибли, возвращая свет в дома после атак

В результате обстрелов в Белгородской области до сих пор отсутствует электричество в нескольких населенных пунктах. Люди остаются без света, а аварийные команды продолжают восстановительные работы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, примерно тысяча жителей четырех населенных пунктов продолжают оставаться без электроснабжения. Специалисты работают над восстановлением инфраструктуры уже вторые сутки подряд, устраняя последствия атак.

Глава региона также сообщил о трагическом инциденте, произошедшем 6 октября. Во время работ по восстановлению энергоснабжения погибли два сотрудника аварийной службы. Гладков выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших.

В настоящее время восстановительные операции продолжаются, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в пострадавшие населенные пункты.

Ранее мэр Дзержинска рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ.