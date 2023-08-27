Два фигуранта дела об отравлении свыше 30 человек шаурмой арестованы в Москве

Савеловским судом столицы арестованы два фигуранта дела об отравлении на севере Москвы более 30 человек шаурмой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обеим лицам предъявлено обвинение по производству, хранению и перевозке и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Уточняется, что данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Напомним, что в одном из кафе на севере Москвы продавалась некачественная продукция. Из отравившихся у более чем 15 человек обнаружен сальмонеллез, а почти 30 человек госпитализированы.