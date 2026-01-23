Два года преследований и бритье в ванной: шокирующая история москвички и украинского сталкера

Поклонник из Украины, преследующий москвичку несколько лет, впервые проник в ее квартиру, где совершил необычное действие. Как сообщают Telegram-каналы, 57-летний мужчина в отставке воспользовался тем, что женщина забыла закрыть входную дверь, пробрался внутрь и побрился в ее ванной комнате, используя ее станок для бритья Venus.

По данным источников, 47-летняя жительница Москвы познакомилась с этим мужчиной в 2022 году. Он представлялся отставным военным и называл себя «настоящим хохлом». Общение между ними быстро прекратилось, однако ухажер не оставил женщину в покое и начал преследовать ее по всему городу. В определенный момент он начал ежедневно дежурить у ее дома. Москвичка неоднократно обращалась в полицию, но, по ее словам, правоохранители долгое время игнорировали ее заявления. Они были приняты к рассмотрению только после того, как преследования усилились. В настоящий момент женщина намерена добиться привлечения сталкера к ответственности за незаконное проникновение в жилище и систематические преследования. Этот инцидент добавил новый, крайне навязчивый и пугающий элемент к и без того сложной ситуации.