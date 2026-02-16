Два года в бегах: российского афериста задержали и депортировали из Колумбии

Из Колумбии в Россию депортирован гражданин РФ, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 24 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС , что передача задержанного состоялась сегодня в аэропорту столицы страны — города Боготы.

По данным следствия, преступление было совершено в составе организованной группы. Злоумышленник под предлогом приобретения и реализации военной экипировки из США и покупки в Германии дорогостоящего автомобиля завладел крупной денежной суммой. Однако взятые на себя обязательства он не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») было возбуждено еще в июне 2023 года. Однако обвиняемый покинул территорию России и скрылся от правосудия за границей. В феврале 2025 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от зарубежных партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого на территории Республики Колумбия. Он будет доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий», — подытожила Волк.

Таким образом, почти два года спустя предполагаемый мошенник предстанет перед следствием. Депортация стала результатом успешного взаимодействия российских правоохранителей с колумбийскими коллегами.

