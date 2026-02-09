В Подмосковье предотвратили санитарную угрозу: иностранцев выдворили из России

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с полицейскими ОМВД по городскому округу Солнечногорск организовали депортацию десяти иностранцев из государств Средней и Центральной Азии. Решение о выдворении было принято после заключения регионального управления Роспотребнадзора, признавшего их пребывание потенциально опасным для санитарно-эпидемиологической обстановки.

Как сообщили в правоохранительных органах, после въезда в Россию иностранные граждане прошли обязательное медицинское обследование. В ходе осмотра у них были выявлены инфекционные заболевания, относящиеся к категории социально значимых и опасных для окружающих, что и послужило основанием для применения мер миграционного реагирования.

Каждому из иностранных граждан в установленном законом порядке разъяснили и вручили решения о депортации. После завершения всех предусмотренных процедур, включая дактилоскопическую регистрацию, сотрудники полиции сопроводили их в аэропорт для отправки в страны гражданской принадлежности.

Ранее сообщалось, что автоэксперт оценил реальное положение китайских брендов на рынке РФ.