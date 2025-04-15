Два горняка оказались под завалами в шахте в Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области произошел обвал породы в подземной выработке шахты «Садкинская». Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В момент происшествия в забое находилось около 75 работников, которые успешно были эвакуированы на поверхность. По предварительным данным, под завалом остались два шахтера. Спасатели уже начали операцию по их извлечению.

На место чрезвычайного происшествия (ЧП) оперативно прибыли представители районной администрации для координации действий спасательных служб и оказания необходимой помощи.

Согласно открытым данным, на шахте «Садкинская» ведется добыча и обогащение угля и антрацита. Обстоятельства происшествия тщательно расследуются.

Ранее сообщалось, что в шахте под Свердловском произошел обвал породы. Под завалами находился один горняк.