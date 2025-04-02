МЧС: в шахте под Свердловском произошел обвал породы, завалило горняка

В шахте «Ново-Кальинская», расположенной в Свердловской области, произошло обрушение горных пород вечером в среду, 2 апреля. В связи с этим проводится эвакуация сотрудников, о чем информирует МЧС России в своем телеграм-канале.

Сообщается, что специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации проводят операцию по спасению шахтера, который оказался в ловушке под завалами. В операции задействованы 22 сотрудника и пять единиц техники. Инцидент произошел на глубине 1010 м.

«На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение горных пород на отметке 1010 м. Проводится эвакуация работников», — говорится в сообщении.

Напомним, обрушение произошло 17 февраля на руднике «Жомарт», который принадлежит ТОО «Корпорация Казахмыс». В связи с этой трагедией правительство создало государственную комиссию для расследования инцидента. Компания также предоставит финансовую помощь семьям погибших шахтеров.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения калийной шахты в Соликамске погибли два человека.