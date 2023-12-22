Два грузовика столкнулись на трассе в подмосковном Чехове

На семьдесят четвертом километре автодороги «Крым» в подмосковном Чехове столкнулись два грузовика, ехавшие в попутном направлении.

В результате пострадал один из водителей — мужчину зажало в кабине разбитого большегруза. Помощь ему оказали работники 311-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса», сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели вызволили 43-летнего мужчину из кабины фуры, закрепили на жестких носилках и транспортировали в карету скорой помощи, рассказал старший смены Максим Манцев.

«С подозрениями на переломы костей таза и конечностей водителя грузовика увезли в Подольскую областную клиническую больницу», — уточнил он.

Водителю второй машины на месте была оказана психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении грузовика и «Газели» на трассе в Подольске.