«Газель» загорелась после столкновения с фурой на трассе в Подмосковье, погиб один человек
Фото: [пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Подольск. Утром в пятницу там произошло встречное столкновение грузовика и «Газели».
Авария случилась на первом километре автодороги А-107 около села Сынково, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В результате столкновения с большегрузом «Газель» загорелась. Один из водителей погиб. В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на железной дороге в Московской области столкнулись тепловоз и грузовик.