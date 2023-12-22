«Газель» загорелась после столкновения с фурой на трассе в Подмосковье, погиб один человек

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП в городском округе Подольск. Утром в пятницу там произошло встречное столкновение грузовика и «Газели».

Авария случилась на первом километре автодороги А-107 около села Сынково, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В результате столкновения с большегрузом «Газель» загорелась. Один из водителей погиб. В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Московской области столкнулись тепловоз и грузовик.