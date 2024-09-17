Два лесных пожара потушили в Павловском Посаде за сутки

Два лесных пожара произошло за сутки в Павловском Посаде, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Одно возгорание случилось в километре от деревни Дергаево. Второе — почти в пяти километрах от села Часовня.

Оба пожара потушили в день выявления. На ликвидацию второго потребовалось чуть менее девяти часов. Причиной возгорания стал человеческий фактор, подозреваемых в поджоге уже установили.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил контролировать ситуацию с лесными пожарами в Московской области.