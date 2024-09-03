Два лесных пожара потушили в Ступино за сутки

В Ступинском участковом лесничестве за сутки произошло сразу два лесных пожара, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Одно возгорание случилось в четырех километрах от Ступино. Горящие 0,3 гектара обнаружили с помощью системы видеомониторинга. Впоследствии из-за ветра охваченная огнем площадь увеличилась до одного гектара.

К тушению привлекали свыше двадцати человек и девять единиц техники. На ликвидацию последствий возгорания ушло чуть менее семи часов.

Второе возгорание произошло недалеко от деревни Лужники. Его площадь составила 0,3 гектара.

Причиной пожаров стал человеческий фактор.

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