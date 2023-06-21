Два нетрезвых подростка в Саратове выпали из окна пятого этажа

ЧП произошло в одном из многоквартирных домов по улице Гвардейской около трех часов ночи. Там собралось несколько юношей и девушек в возрасте от 16 до 24 лет. Два шестнадцатилетних парня сели на подоконник. У этого же окна с внешней стороны была сделана конструкция для цветов, которая обрушилась в результате излишнего веса. Подростки из-за этого не сумели удержаться на месте и выпали из окна. Они остались живы, но получили травмы и были помещены в медицинское учреждение.

Об этом сообщило издание «Версия-Саратов». Полиция уже отреагировала на этот инцидент. На трех девушек из этой компании были составлены протоколы о появлении в общественном месте в состоянии опьянения. На родителей подростков также составлены акты о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей. 24-летнему участнику вечеринки тоже грозит наказание, поскольку именно он приобрел спиртные напитки.