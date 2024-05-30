Два парома в Керчи повреждены после ракетной атаки ВСУ на город
Украинские боевики после двухневного затишья продолжили попытки атаковать российский полуостров Крым при помощи ракет и беспилотников.
Как сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко, российские силы ПВО ночью четверга, 30 мая, сбили в небе над Керчью вражеские ракеты.
Однако часть обломков упала и повредила два парома. Сообщается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Более подробная информация об инциденте в Керчи уточняется.