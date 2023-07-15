Два пассажира автобуса погибли на Кубани в результате его столкновения с грузовиком

Еще десять человек с различными травмами были помещены в медицинские учреждения.

Страшная авария произошла на автомобильной трассе «Краснодар – Ейск» на территории Брюховецкого района. Автобус выполнял рейс по маршруту Тула – Анапа. Ему навстречу двигалась грузовая машина марки MAN, которая перевозила зерно. Она выскочила на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение.

«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек», - утверждает руководитель пресс-службы главка Краснодарского края Александр Рунов.

Его слова привели РИА Новости. Двое пассажиров погибли, а 10 были госпитализированы. На месте происшествия сейчас работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства и детали данной катастрофы.