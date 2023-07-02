Два подростка на мопеде попали в аварию под Симферополем и погибли

Трагедия произошла под Симферополем. Молодые люди ехали по своей полосе, а им навстречу вскочил внедорожник, который совершал обгон.

ЧП случилось на автотрассе Симферополь-Николаевка рядом с населенным пунктом Новозбурьевка. Два пятнадцатилетних парня не включили фары на мопеде в темное время суток, и это стало для них фатальным. Водитель автомашины Land Rover не увидел их и начал производить обгон в разрешенном для этого месте. Внедорожник выехал на встречку, в итоге произошло лобовое столкновение.

Об этом сообщили РИА Новости. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства этого происшествия.