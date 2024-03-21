Два предприятия и трансформаторная подстанция повреждены в Киеве по итогам утренних воздушных ударов

Два завода пострадали в Подольском районе украинской столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он написал, что в результате воздушных налетов, которые произошли сегодня, повреждения получили два промышленных предприятия. Оба они находятся на территории Подольского района. Помимо этого, взрывы и пожара случились на трансформаторной подстанции и в некоем нежилом помещении.

Тревога в Киеве длилась на протяжении почти трех часов. Она была объявлена в 04.21, а затем киевляне слышали три последовательных серии взрывов в различных частях столицы.

Воздушные налеты на различные украинские объекты начались осенью 2022 года, всего через двое суток после теракта на Крымском мосту. Российские военные последовательно уничтожают заводы, занятые в оборонной промышленности, энергетические и инфраструктурные объекты, командные пункты и центры принятия решений.