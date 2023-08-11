Два ребенка утонули в Приморье во время наводнения

ЧП случилось в Хорольском муниципальном округе. Там пропали двое мальчиков. Одному из них 12 лет, а другому всего 10. Они утонули из-за паводка. По данным местной прокуратуры, дети отправились играть за километр от села Дальзаводское. Они находились на обочине дороги, когда одного из них потоком воды затянуло в пропускную трубу, проложенную под трассой. Второй из них попытался вытащить попавшего в беду, но попал в ту же ловушку. Рассказ правоохранителей об этом привело ТАСС.

Тела детей уже найдены. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства этой трагедии.