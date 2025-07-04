Украинский МИД вызвал посла Венгрии из-за плакатов, где Зеленского назвали клоуном

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера, выразив ему протест в связи с тем, что венгерские правящие политические силы, по мнению украинской стороны, пытаются втянуть Киев в свои внутриполитические конфликты. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном в запрещенной в России социальной сети.

Накануне в Венгрии в социальных сетях появились плакаты и видеоролики, в которых Владимира Зеленского называют кровавым клоуном, втягивающим Европу в конфликт, который ее совершенно не касается.

"МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны. Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул неприемлемость для Киева таких действий со стороны Будапешта", - говорится в сообщении МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство методами, которые якобы использует Венгрия для создания определенного негативного образа Украины.

В то же время Министерство иностранных дел Украины не предоставило информацию о том, какие конкретно высказывания и действия Будапешта стали причиной для вызова венгерского посла.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в соцсетях с очередным призывом к Владимиру Зеленскому одуматься и положить конец войне, подчеркнув, что Европа устала, а США сокращают поддержку.