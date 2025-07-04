«Каролина» подписала лучшего хоккеиста Дании

29-летний датчанин был одним из самых ценных лотов на рынке свободных агентов. Всю свою карьеру в НХЛ самый звездный датский хоккеист в истории хоккея провел в одном клубе — «Виннипег Джетс», за который выступал с 2019 года.

Элерс не скрывал, что хочет сменить обстановку, и вышел на рынок неограниченно свободных агентов. В минувшем сезоне форвард набрал 63 (24+39) очка в 69 играх. Всего он провел за «Джетс» 674 матча и записал на свой счет 520 (225+295) результативных балла.

Портал DailyFaceOff предполагает, что Элерса будут использовать в первом звене с Себастьяном Ахо и Сетом Джарвисом.

Ранее стало известно, что бывший защитник «Вашингтона» и «Каролины» Дмитрий Орлов будет выступать за «Сан-Хосе Шаркс».