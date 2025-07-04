Вильфанд анонсировал долгожданный приход в Москву 30-тиградусной жары

В Московском регионе с понедельника ожидается жаркая погода — температура воздуха составит около +30 градусов. Как рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплыми будут и ночные температуры.

С началом новой недели изменится направление воздушных потоков, которые будут направлены в сторону Московского региона. Это приведет к резкому повышению температуры. В ночь на понедельник ожидается потепление до +10–15 градусов, а днём температура достигнет +24–26 градусов.

«А во вторник [будет] более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18 градусов, в центре города — до +20, днем показатель составит +25–30 градусов», — сказал Вильфанд.

В начале недели температура будет близка к средним значениям, а во вторник и среду ожидается повышение на 1-2 градуса.

В последние дни июня и начале июля в Москве установилась погода, характерная больше для 9 мая, напомнил Вильфанд.

«А 2 июля погода соответствовала 13 мая, это крайне редко бывает. Конечно, будут еще и периоды жаркой погоды, будут периоды и понижения температуры, вполне нормальное лето с изменчивостью погоды», — добавил синоптик.

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