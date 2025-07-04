Как влюбленным укрепить отношения в Ульянин день: традиции и приметы на 5 июля
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Священномученика Евсевия чтят православные верующие 5 июля. В народе дату называют Ульянин день. О чем предупреждают народные приметы и поверья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Священномученик Евсевий Самосатский жил в IV веке. Став епископом, Евсевий твердо придерживался Никейского Символа веры, который утверждал единосущность Отца и Сына, отвергая арианское лжеучение. В эпоху, когда многие епископы, под давлением императоров-ариан, отступали от православия, Евсевий тайно посещал города и села, укрепляя верующих и рукополагая православных священников.
После смерти императора Констанция II, покровительствовавшего арианам, Евсевий принимал активное участие в восстановлении православной иерархии. Он самолично доставлял и устанавливал православных епископов на кафедры, несмотря на опасность и преследования. Скончался Евсевий в 380 году. Когда он направлялся в одно селение для совершения рукоположения, его смертельно ранил камень, брошенный арианкой. Умирая, святой Евсевий простил свою убийцу.
В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его памяти, читаются акафисты и молитвы. Верующие просят святителя Евсевия о помощи в отстаивании истинной веры, о мужестве и стойкости в противостоянии искушениям и заблуждениям. Считается, что не стоит начинать новые дела до обеда, а также отправляться дальний путь. А влюбленным стоит провести день вместе, чтобы укрепить отношения.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Вечерний месяц в небе — к хорошей погоде;
- Радуга полуденная — к скорому ненастью;
- Куры в пыли купаются — к дождю;
- Много комаров — к теплу;
- На камнях скапливается влага — к дождю;
- Жаркая погода — начало зимы будет суровым и студеным;
- Вечерняя роса — завтра будет хорошая погода;
- Низкие черные облака идут быстро — будет ненастье;
- Не стоит уезжать далеко от дома;
- Лучше не топить баню 5 июля, иначе мытье в ней не принесет здоровья;
- Не желательно начинать новые дела до обеда;
- Нельзя ругаться, ссориться и скандалить с родными;
- Нельзя сплетничать, чтобы потом не столкнуться с обсуждением от других;
- Влюбленным стоит провести день вместе, чтобы укрепить отношения.
Именины в этот день празднуют: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор, Федор, Ульяна и Юлиана.
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