Как влюбленным укрепить отношения в Ульянин день: традиции и приметы на 5 июля

Священномученика Евсевия чтят православные верующие 5 июля. В народе дату называют Ульянин день. О чем предупреждают народные приметы и поверья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Священномученик Евсевий Самосатский жил в IV веке. Став епископом, Евсевий твердо придерживался Никейского Символа веры, который утверждал единосущность Отца и Сына, отвергая арианское лжеучение. В эпоху, когда многие епископы, под давлением императоров-ариан, отступали от православия, Евсевий тайно посещал города и села, укрепляя верующих и рукополагая православных священников.

После смерти императора Констанция II, покровительствовавшего арианам, Евсевий принимал активное участие в восстановлении православной иерархии. Он самолично доставлял и устанавливал православных епископов на кафедры, несмотря на опасность и преследования. Скончался Евсевий в 380 году. Когда он направлялся в одно селение для совершения рукоположения, его смертельно ранил камень, брошенный арианкой. Умирая, святой Евсевий простил свою убийцу.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его памяти, читаются акафисты и молитвы. Верующие просят святителя Евсевия о помощи в отстаивании истинной веры, о мужестве и стойкости в противостоянии искушениям и заблуждениям. Считается, что не стоит начинать новые дела до обеда, а также отправляться дальний путь. А влюбленным стоит провести день вместе, чтобы укрепить отношения.

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Приметы

Вечерний месяц в небе — к хорошей погоде;

Радуга полуденная — к скорому ненастью;

Куры в пыли купаются — к дождю;

Много комаров — к теплу;

На камнях скапливается влага — к дождю;

Жаркая погода — начало зимы будет суровым и студеным;

Вечерняя роса — завтра будет хорошая погода;

Низкие черные облака идут быстро — будет ненастье;

Не стоит уезжать далеко от дома;

Лучше не топить баню 5 июля, иначе мытье в ней не принесет здоровья;

Не желательно начинать новые дела до обеда;

Нельзя ругаться, ссориться и скандалить с родными;

Нельзя сплетничать, чтобы потом не столкнуться с обсуждением от других;

Влюбленным стоит провести день вместе, чтобы укрепить отношения.

Именины в этот день празднуют: Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Теодор, Федор, Ульяна и Юлиана.

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