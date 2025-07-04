Один человек погиб после ночной атаки ВСУ дронами Ростовской области

В ночь на 4 июля украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по нескольким районам Ростовской области. В результате атаки один человек погиб, о чем сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора региона, в своём аккаунте в социальных сетях.

В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Ростовской области произошло обрушение плиты перекрытия в одном из зданий. В результате инцидента были эвакуированы 20 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора.

«В Ростовской области отразили ночную атаку БПЛА ВСУ на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы, один человек погиб», — написал Слюсарь.

В настоящее время в Ростовской области продолжает действовать режим опасности атаки с воздуха.