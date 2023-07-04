Два российских моряка погибли на борту судна в болгарском порту

Точная причина их смерти пока неизвестна, ее сейчас устанавливают местные правоохранительные органы.

Одному из умерших россиян было 58 лет, а другому всего 32 года. Их подняли уже мертвыми из трюма судна «Милфорд», которое ходит под флагом Белиза. Оно занимается землечерпательными работами, углубляя дно в акваториях портов.

«Прокуратура Варненского района работает над этим делом», - заявил Валентин Енчев, руководитель региональной морской администрации.

Об этом сообщил местный телевизионный канал БНТ. «Милфорд» останется в порту Варны до тех пор, пока правоохранители не завершат на его борту все необходимые следственные действия.