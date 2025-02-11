Два самолета столкнулись в аэропорту США
В аэропорту Скоттсдейл столкнулись два бизнес-джета
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В аэропорту города Скоттсдейл в США столкнулись два самолета. Об инциденте со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщает телеканал ABC.
Известно, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100. В результате столкновения один человек погиб. Трех пострадавших госпитализировали в медучреждения.
Эксперты Федерального управления гражданской авиации США проведут расследование инцидента.
Ранее сообщалось о том, что легкомоторный самолет упал в Подмосковье.