Два самолета столкнулись в аэропорту США

В аэропорту города Скоттсдейл в США столкнулись два самолета. Об инциденте со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщает телеканал ABC.

Известно, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100. В результате столкновения один человек погиб. Трех пострадавших госпитализировали в медучреждения.

Эксперты Федерального управления гражданской авиации США проведут расследование инцидента.

Ранее сообщалось о том, что легкомоторный самолет упал в Подмосковье.