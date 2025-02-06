Легкомоторный самолет упал в Подмосковье

В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщил Mash. Предварительно, два человека погибли.

По информации источника, инцидент произошел недалеко от аэродрома Мячково. Воздушное судно упало в поле.

Телеграм-канал Mash также опубликовал кадры первых минут после чрезвычайного происшествия (ЧП). На них видно, как обломки лежат в поле. Отмечается, что самолет сгорел полностью.

По предварительной информации, упавший самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор.

На месте ЧП работают специалисты. В ближайшее время они установят обстоятельства трагедии. Как пишет ТАСС, упавшим самолетом был Tecnam P2002JF Sierra.

По данным телеграм-канала Baza, на борту разбившегося самолета были два инструктора — Виталий Кияшко (майор запаса и летчик первого класса) и В. Иванцов.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Баку хочет подать на Россию в суды после падения самолета AZAL в казахстанском Актау в декабре 2024 года.