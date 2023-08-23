Два танкера столкнулись при прохождении Суэцкого канала

Подробностей этого ЧП пока не приводилось, о нем сообщило ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic. В этот сервис поступило свидетельство очевидца столкновения. По имеющимся сведениям, фарватер при прохождении не смогли поделить судно Burri с Каймановых островов и танкер BW Lesmes, над которым был поднят флаг Сингапура. Сингапурское судно имело на борту крупный груз сжиженного природного газа.

Практически каждое столкновение в Суэцком канале чревато остановкой движения судов через него из-за небольшой ширины канала. Движение водного транспорта в этом месте считается одним из самых оживленных во всем мире.