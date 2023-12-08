Два типа российских подлодок включили в число лучших в мире

В пятерку наилучших субмарин, предназначенных для борьбы с кораблями противника, включили две модели, которые входят в состав ВМФ РФ.

Издание The National Interest составило список из пяти наиболее современных подводных лодок по степени их эффективности. Среди них – российские атомоходы проектов 945А «Кондор» и 885М «Ясень-М». Они несут большую угрозу неприятелю. В частности, подлодка типа «Кондор» остается самым дорогим кораблем подплава России. Она обладает титановым корпусом, благодаря чему может нырять на недосягаемую для других глубину.

«Она обладала большей скоростью и глубиной погружения, чем ее американские аналоги, и представляла бы серьезную угрозу, если бы холодная война перешла в горячую фазу», - указали журналисты.

«Ясени» стали многоцелевыми подлодками, благодаря чему могут уничтожать как корабли противника, так и береговые цели. Помимо российских кораблей в топ вошли британская Astute, а также американские лодки типа Virginia и Seawolf.