Два украинских беспилотника сбили над Курской областью

ВСУ пытались совершить очередную воздушную атаку на российскую территорию, но средства противовоздушной обороны вовремя среагировали на угрозу.

Они засекли вражеские беспилотные летательные аппараты незадолго до полуночи и совершили их перехват.

«Около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам Российской Федерации», - заявили по этому поводу представители министерства обороны.

Их слова привело ТАСС. Дежурные средства ПВО сбили оба беспилотника в то время, когда они находились над Курской областью.