Два украинских генерала стали жертвами российского удара по Краматорску

Помимо высших военных ВСУ, с ними погибло до 50 офицеров, а также два десятка иностранных наемников и советников.

Такие сведения появились у министерства обороны РФ. Высокоточный воздушный удар был нанесен 27 июня. Его целью стал пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. Там в это время проходило штабное совещание, где присутствовали различные высокопоставленные лица.

«Уничтожены участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников», - указали представители военного ведомства.

Это заявление привело ТАСС. В то же время украинские власти показывают впятеро меньшее число убитых. По имеющимся данным, в Краматорске до сих пор идет разбор завалов здания, в котором проводилось совещание комсостава.