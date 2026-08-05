Действительно ли американцы «тупеют»? Новое исследование фиксирует снижение интеллекта у жителей США

В США нашли признаки так называемого обратного эффекта Флинна — снижения результатов когнитивных тестов у новых групп взрослых, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Intelligence. Раньше в течение десятилетий средние показатели IQ росли примерно на 3 балла за 10 лет, но теперь в ряде стран фиксируют обратную тенденцию.

Социолог Элизабет Дворак из Северо-Западного университета и ее коллеги проанализировали данные почти 400 тыс. американцев за 2006–2018 годы. Участники проходили онлайн-тесты на разные способности: распознавание абстрактных закономерностей, логические последовательности, словесное мышление и мысленное вращение трехмерных объектов.

Общий результат за 13 лет снизился. Особенно заметное падение было у людей 18–22 лет и участников с более низким уровнем образования. Сильнее всего просели задания на абстрактное и логическое мышление. Словесное мышление почти не изменилось, а пространственное мышление, наоборот, улучшилось — возможно, из-за видеоигр.

Авторы подчеркивают: работа не доказывает, что люди «становятся глупее». Исследование показывает изменение результатов тестов, но не объясняет причину. Среди возможных факторов обсуждают рост использования смартфонов, изменение привычек чтения, сон, внимание и цифровые отвлечения.

Тенденция началась до пандемии и до массового распространения генеративного ИИ, поэтому списать ее только на COVID или чат-боты нельзя.