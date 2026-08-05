«Не могу поддержать его»: почему Анастасия Волочкова раскритиковала концерт Димы Билана на «ВТБ Арене»?

Российская балерина Анастасия Волочкова неожиданно выступила с критикой в адрес своего друга, певца Димы Билана. Поводом для замечаний стал скандальный концерт артиста на московской «ВТБ Арене», который состоялся 31 июля.

В беседе с «Пятым каналом» Волочкова заявила, что организация шоу была неудачной, и назвала это «неуважением к публике». По словам балерины, комфорт зрителей должен быть в приоритете для любого артиста.

«Мне кажется, что это как-то очень неуважительно к людям. Конечно, они возмущались! Я бы тоже на их месте очень возмущалась. Артист создан для того, чтобы светить своим творчеством, для зрителей, а не для такого. Зрители вообще-то обеспечивают ему гонорар!» — отметила Волочкова.

Она подчеркнула, что, несмотря на дружбу с Биланом, не может поддержать его в этой ситуации.

Поклонники, купившие билеты в танцпол и фан-зону, жаловались, что из-за высокой платформы практически не видели певца. Многие вынуждены были следить за происходящим на огромных экранах, что убило атмосферу живого концерта. Одна из зрительниц назвала происходящее «похоронами фан-зоны», а другая призналась, что ушла со слезами.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов тоже высказался о концерте Димы Билана.