Два жителя Приморья отправились в колонию за взрыв гранаты в подъезде

В городе Арсеньев состоялся суд, который вынес суровые приговоры в отношении двух мужчин. Они попытались взорвать в подъезде жилого дома группу людей.

Преступление было совершено в январе прошлого года. Злоумышленники купили боевую гранату, и отправились мстить обидчикам своего знакомого. Они зашли в подъезд жилого дома по улице Островского, и кинули приобретенный боеприпас в группу людей, стоявших внутри. В итоге один человек был убит, а еще пятеро получили ранения.

В итоге суд признал их виновными по целому ряду статей Уголовного кодекса. 28-летнему виновнику дали 9 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Его 48-летний подельник получил пожизненное заключение.