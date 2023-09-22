Два жителя Раменского нашли чужие документы и телефон и оформили по ним кредиты

В Раменском двое местных жителей нашли чужие документы и телефон и оформили по ним кредиты и микрозаймы. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратился житель города в возрасте 35 лет. Он рассказал, что ранее потерял документы и мобильный телефон, а неизвестные нашли их и оформили на его имя кредиты на 800 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали, ими оказались два безработных жителя. На мужчин завели уголовное дело и заключили их под стражу.