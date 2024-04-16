Двадцать две аварии с участием мотоциклистов произошли в Подмосковье с начала весны
Фото: [Минтранс МО]
Двадцать две дорожные аварии с участием мотоциклистов произошли в Подмосковье с начала весны. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в результате ДТП погибли два человека, еще 20 получили травмы.
«В прошлом году в марте и апреле зафиксировано 50 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли девять человек, были ранены 44 человека», - отметили в ведомстве.
Чаще всего причинами аварий становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность.
Мотоциклистов призвали освежить навыки вождения, а также обязательно использовать экипировку. Автомобилистам рекомендовали чаще ориентироваться по зеркалам.
«Выбирайте оптимальную скорость для безопасного движения, будьте аккуратными при поворотах, маневрируйте с умом и держите дистанцию», - добавили в Минтрансе региона.