Двадцать подходов к железнодорожным переходам благоустроят в Подмосковье в этом году

Двадцать подходов к железнодорожным переходам будут благоустроены в Подмосковье в текущем году. Об этом говорится в сообщении Московской областной Думы. В прошлом году в регионе благоустроили 33 таких подхода.

Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, в области уделяется особое внимание работе по минимизации числа случаев травматизма на железнодорожной инфраструктуре. Он подчеркнул, что важно создать всю необходимую инфраструктуру для безопасного перехода через ж/д пути.

В этих целях в области строят пешеходные переходы. В этом году планируется открыть разноуровневый пешеходный переход в Серпухове и начать строить еще пять. Также в этом году за счет областного бюджета начнут обустраивать пятнадцать одноуровневых переходов.

Согласно статистике, чаще всего люди получают травмы на «опасных тропах». В 2023 году благодаря построенным заграждениям более ста тысяч человек прекратили пользоваться несанкционированными переходами. В этом году в Подмосковье планируется ликвидировать две сотни «опасных троп».