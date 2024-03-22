Двадцатиоднолетний житель Ульяновска жестоко избил девятиклассницу из ревности

21-летний житель Ульяновска из ревности сбрил волосы и жестоко избил свою девушку-девятиклассницу. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что школьница госпитализирована, а сам абьюзер задержан. При этом ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему грозит новое уголовное дело.

Добавляется, что у пострадавшей диагностировано сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.

Уточняется, что 16-летняя старшеклассница пришла в гости к своему молодому человеку. Тот выпил и начал предъявлять девушке претензии за то, что она общается с другими. Сначала он ударил школьницу два раза кулаком по лицу, а потом насильно сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.