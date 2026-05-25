Две пули из последней обоймы: боец из Реутова в одиночку сбил атаковавший его дрон-камикадзе

Настоящее чудо храбрости и хладнокровия продемонстрировал в зоне СВО военнослужащий из Реутова с позывным «Аза». Выполняя боевую задачу, он оказался на открытой местности один на один с вражеским беспилотником-камикадзе, который обнаружил его и начал преследование, передает портал REGIONS .

Боец дважды сумел уклониться от атак с воздуха, а когда дрон пошел в третью, решающую атаку, принял бой. Он вскинул автомат и выпустил в БПЛА последнюю обойму: из десяти пуль, отправленных практически в упор, две поразили цель, и беспилотник рухнул на землю.

Друзья и близкие «Азы» отмечают, что его успех — это результат не только везения, но и редкой способности концентрироваться в критический момент.

«В такие моменты понимаешь, что никакие "умные" технологии врага не заменят мужества и острого ума нашего солдата», — прокомментировала волонтер и друг бойца Татьяна Попова.

Успешно завершив боевую задачу, «Аза» вернулся в расположение своей части. Дома, в родном Реутове, его ждут жена и двое маленьких детей.