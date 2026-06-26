Две школьницы на одном самокате попали под Suzuki Escudo в Южно-Сахалинске — девочки отделались испугом
В Южно-Сахалинске две девочки на самокате попали под колеса Suzuki Escudo
Вечером 26 июня на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Escudo и двух несовершеннолетних девочек, которые вдвоем ехали на одном электросамокате. По предварительным данным, подростки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, как того требуют правила дорожного движения.
По словам очевидцев, девочки двигались на разрешающий сигнал светофора, а поворачивающий направо водитель мог не заметить их из-за слепой зоны. В результате столкновения, по предварительной информации, подростки серьезных травм не получили. Официальная информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших пока не опубликована.