Вечером 26 июня на перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира в Южно-Сахалинске произошло ДТП с участием автомобиля Suzuki Escudo и двух несовершеннолетних девочек, которые вдвоем ехали на одном электросамокате. По предварительным данным, подростки пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, как того требуют правила дорожного движения.