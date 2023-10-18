Две трети жителей Нижнего Новгорода считают необходимым создание зоополиции
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Более чем две трети жителей Нижнего Новгорода считают нужным создание зоополиции. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что данное подразделение МВД могло бы контролировать домашних питомцев, устраивать бездомных животных в приюты и принимать участие в расследовании нападения животных на людей.
Добавляется, что примерно четверть нижегородцев эту инициативу не поддерживают.
Уточняется, что среди поддержавших идею больше всего владельцев кошек и собак.