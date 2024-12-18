Две жительницы Екатеринбурга попали в больницу с ботулизмом из-за консервов

Две жительницы Екатеринбурга госпитализированы в тяжелом состоянии с ботулизмом после употребления рыбных консервов. Об этом говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), опубликованном в телеграм-канале.

Согласно информации ведомства, в продукции был выявлен ботулотоксин, который также обнаружен в крови пострадавших. Врачи борются за жизнь женщин, их состояние оценивается как тяжелое.

Также отмечается, что жительницы Екатеринбурга приобрели консервы у неизвестного лица на мини-рынке. Как выяснилось, продукция принадлежит торговой марке «ТМ» "За Родину"». Изготовителем является калининградское ООО «Рыбзавод "За Родину"».

Ботулизм представляет собой тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое токсином, который вырабатывается бактерией Clostridium botulinum. Этот токсин может вызывать паралич и угрожать жизни человека. Основные источники ботулотоксина включают неправильно консервированные продукты, особенно домашние заготовки, а также некоторые виды консервированных рыб и мясных продуктов.

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