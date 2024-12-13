Вспышка опасного вируса произошла в школе Надыма
Ученики начальных классов школы в Надыме заразились норовирусом
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Стало известно, чем заразились дети в надымской школе № 9. Информацию об этом со ссылкой на администрацию Надымского района публикует интернет-издание «Ямал-Медиа».
В ходе санитарно-эпидемиологического расследование вспышки в надымской школе установили, что дети подхватили норовирус первого типа после обеда в столовой. В учреждении временно закрыли пищеблок, провели тщательную уборку и дезинфекцию помещений.
Отмечается, что дети, контактировавшие с заболевшими, также под наблюдением врачей. Принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что в Надыме дети одной из школ отравились в столовой. Они пожаловались на одни и те же симптомы и были отправлены на дистант после получения помощи.