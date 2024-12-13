Вспышка опасного вируса произошла в школе Надыма

Стало известно, чем заразились дети в надымской школе № 9. Информацию об этом со ссылкой на администрацию Надымского района публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В ходе санитарно-эпидемиологического расследование вспышки в надымской школе установили, что дети подхватили норовирус первого типа после обеда в столовой. В учреждении временно закрыли пищеблок, провели тщательную уборку и дезинфекцию помещений.

Отмечается, что дети, контактировавшие с заболевшими, также под наблюдением врачей. Принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что в Надыме дети одной из школ отравились в столовой. Они пожаловались на одни и те же симптомы и были отправлены на дистант после получения помощи.