Двенадцать аттракционов и зимних горок проверили в Подмосковье за неделю
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Инспекторы Гостехнадзора на минувшей неделе проверили двенадцать аттракционов в Подмосковье. Нарушений в эксплуатации выявлено не было, сообщила пресс-служба областного Минэкологии.
Как уточнил глава ведомства Тихон Фирсов, проверку прошли три аттракциона и девять зимних горок в Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове и других округах.
«Инспекторы Гостехнадзора в зимний период не забывают о развлекательных технических средствах, функционирующих в торговых центрах, которым снег и мороз не страшны. Такие аттракционы, как и зимние горки, должны своевременно проверяться», — подчеркнул министр.
В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе при проверке зимних горок во Власихе и Павловском Посаде инспекторы выявили два незарегистрированных аттракциона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей.