Двенадцать аттракционов и зимних горок проверили в Подмосковье за неделю

Инспекторы Гостехнадзора на минувшей неделе проверили двенадцать аттракционов в Подмосковье. Нарушений в эксплуатации выявлено не было, сообщила пресс-служба областного Минэкологии.

Как уточнил глава ведомства Тихон Фирсов, проверку прошли три аттракциона и девять зимних горок в Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове и других округах.

«Инспекторы Гостехнадзора в зимний период не забывают о развлекательных технических средствах, функционирующих в торговых центрах, которым снег и мороз не страшны. Такие аттракционы, как и зимние горки, должны своевременно проверяться», — подчеркнул министр.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе при проверке зимних горок во Власихе и Павловском Посаде инспекторы выявили два незарегистрированных аттракциона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей.