Подмосковные спасатели освободили маленького ребенка из запертого автомобиля в Солнечногорске. Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел сегодня утром.

За помощью спасателей обратились родители малыша. Они рассказали, что мать посадила ребенка в автокресло, но сама сесть в машину не успела, так как двери транспортного средства заблокировались.

Прибывшие на место спасатели воспользовались специальным инструментом, чтобы опустить стекло машины и открыть ее дверь. На проведение операции потребовалось не более десяти минут. Все это время ребенок спал. Помощь медиков ему не понадобилась.