Движение автомобилей оптимизировали на восьми перекрестках Подмосковья

Движение транспорта оптимизировали на восьми перекрестках Подмосковья, передает областной Минтранс. Работы провели в четырех муниципалитетах – Жуковском, Одинцово, Солнечногорске и Красногорске.

На участках были обустроены переходно-скоростные полосы. Их цель – обеспечить безопасный переход с высокой скорости движения на более низкую и наоборот. Благодаря таким полосам снижается число пробок и аварийных ситуаций.

Всего в этом году в области планируется обустроить двадцать переходно-скоростных полос.

Также на дорожных участках провели работы по переразметке, чтобы разделить потоки транспорта.