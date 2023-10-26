Движение ХАМАС обстреляло американскую военную базу в Сирии

По данным источника, ответственность за атаку взял на себя иракский филиал движения ХАМАС.

Информации о причиненном ущербе технике и военнослужащим США не приводится.

Израиль решил отложить начало наземной операции против ХАМАС в секторе Газа по просьбе Вашингтона. Американским военным требуется время, чтобы усилить противоракетную оборону своих баз в Сирии и Ираке. Они опасаются, что начало наземной операции спровоцирует атаки на базы со стороны радикальных группировок.

Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».