Движение ХАМАС освободило двух американских заложников

Освобожденные – две женщины, мать и дочь.

В заявлении ХАМАС говорится, что это было сделано из гуманитарных соображений. Этим поступком палестинцы хотели показать всему миру, что «заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и необоснованными».

Как утверждают израильские военные, ХАМАС продолжает удерживать 203 заложника, среди которых два гражданина России.