Движение ХАМАС запустило 150 ракет по Ашкелону

Боевое крыло ХАМАС сообщило о массированном ракетном ударе по городу Ашкелон на юге Израиля.

Бригады «Аль-Кассам» выпустили по городу 150 ракет.

В сообщении говорится, что это ответ на удары по мирным палестинцам и принуждение их к переселению.

Ранее армия обороны Израиля обратилась к жителям города Газа с призывом эвакуироваться в южном направлении. По данным ООН, вынужденными переселенцами в секторе Газа стали более 423 тысяч человек.

Израильская армия наносит удары по гражданским объектам в Газе, предполагая, что в них могут скрываться боевики ХАМАС.