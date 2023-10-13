Движение ХАМАС запустило 150 ракет по Ашкелону
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Боевое крыло ХАМАС сообщило о массированном ракетном ударе по городу Ашкелон на юге Израиля.
Бригады «Аль-Кассам» выпустили по городу 150 ракет.
В сообщении говорится, что это ответ на удары по мирным палестинцам и принуждение их к переселению.
Ранее армия обороны Израиля обратилась к жителям города Газа с призывом эвакуироваться в южном направлении. По данным ООН, вынужденными переселенцами в секторе Газа стали более 423 тысяч человек.
Израильская армия наносит удары по гражданским объектам в Газе, предполагая, что в них могут скрываться боевики ХАМАС.