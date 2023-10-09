Движение «Хезболла» пообещало не вмешиваться в бои между армией Израиля и ХАМАС

Шиитская группировка «Хезболла» в Ливане заверила ливанские власти в том, что она не будет вмешиваться в боестолкновения между израильской армией и палестинцами из движения ХАМАС, если израильтяне не будет действовать против Ливана, сообщает The Times of Israel.

Накануне «Хезболла» подвергла обстрелу израильские объекты на границе с Ливаном в знак солидарности с палестинцами. В ответ Израиль сообщил об ударах по инфраструктуре «Хезболлы».

В субботу группировка ХАМАС нанесла из сектора Газа удары по Израилю беспрецедентной мощности, использовав более 4,4 тысячи ракет, а на израильскую территорию проникли палестинские боевики.

Сегодня израильские военные сообщили об освобождении всех городов на границе с сектором Газа.

В результате конфликта погибло более 700 израильтян и около 500 палестинцев. Ранения получили более пяти тысяч человек с обеих сторон.