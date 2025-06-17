Движение по Крымскому мосту остановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба Крыма.

Всем, кто находится на мосту и в зоне досмотра, рекомендуют сохранять спокойствие, а также следовать указаниями сотрудников транспортной безопасности. О причинах приостановки движения не сообщается.

Как указано в сообщении оперштаба республики ранее, по состоянию на 15:00 мск затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. Информация об ограничении движения автомобилей появилась в 15:59 мск.

Движение по Крымскому мосту могут перекрыть для обеспечения безопасности перемещения граждан. Такие меры являются регулярными и направлены на обнаружение возможных угроз, снижение рисков и обеспечение бесперебойной работы объекта.

Временное ограничение движение по Крымскому мосту позволяет предотвратить потенциальные опасности и защитить жизни граждан, а также сохранить стабильность транспортного сообщения между материковой частью Россией и крымским полуостровом.

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